Mãe tira foto de seu bebê e arraia aparece fazendo pose ao fundo

Bebês e animais sempre arrancam risadas e atraem atenção por onde passam. Uma mãe capturou um registro fotográfico inusitado de sua bebê, que garantiu boas risadas e uma incrível recordação para a família.

Wendy Armstrong, de 41 anos, sempre passeia com as filhas Aurora, de dois anos, e Daisy, de seis meses, em um aquário no Lake District Coast. Durante uma de suas últimas visitas a mãe percebeu uma presença inusitada em um dos registros fotográficos de sua filha mais nova.

Segundo noticiado pelo The Mirror, a arraia ficou particularmente interessada em Daisy. Quando Wendy foi fotografar a filha ela percebeu que a arraia tinha a mesma expressão facial que a criança.

Um bebê muito sério

Wendy e seu marido, Mike Armstrong, que trabalha em uma usina de energia, disseram que Daisy é um bebê muito sério, sendo difícil vê-la sorrindo em fotos ou registros de vídeo.

A presença inusitada da arraia fez com que a foto rapidamente entrasse para o álbum de fotos preferidas da família. “É definitivamente uma das nossas fotos favoritas das nossas filhas”, afirmou Wendy.

Ela ainda relatou como foi o momento em que a imagem foi capturada. “Eu estava com meu telefone na mão, e quando vi que ambos estavam com a mesma expressão facial, comecei a rir e tirei uma foto. Quando ela tinha essa idade nunca sorria tanto, o que nos preocupava um pouco, mas felizmente elas estão muito mais felizes agora!”, finalizou a mãe.