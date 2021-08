Vídeo: homem resolve experimentar as sensações de uma gravidez

Maitland Hanley, de Brisbane, Austrália, tornou-se pai recentemente. Ele decidiu experimentar as sensações da gravidez de uma forma um tanto quanto inusitada.

Para isso, ele prendeu uma melancia em sua barriga com o auxílio de plástico filme. Depois fixou dois melões no peito para imitar os seios maiores.

Conforme noticiado pelo Metro UK, a gravação de Maitland foi compartilhada no TikTok. O vídeo de seu experimento já conta com mais de um milhão de curtidas no TikTok.

Ele começa a gravação deitado na cama, como se tivesse acabado de acordar. É possível ouvir uma mulher fingindo tocar o despertador e pedindo a ele para se levantar e começar o dia. O rapaz não parece pensar que a “barriga de grávida” vai atrapalhar e ele até a exibe orgulhosamente antes de tentar levantar da cama.

Vídeo de homem que resolveu experimentar as sensações de uma gravidez viralizou

Ao tentar se levantar, Maitland tem uma pequena amostra dos efeitos do peso extra em seu corpo. É realmente difícil para ele sair da cama.

Depois de tentar algumas vezes, ele consegue finalmente balançar as pernas para fora da cama e tocar o chão com seus pés. Ainda assim, ele não consegue se sentar. O peso da melancia presa em sua barriga o segura na cama.

A cena engraçada é acompanhada das risadas de sua companheira e de seu amigo, que assiste a tudo da porta do quarto. “Achei que seria muito mais fácil”, declarou Maitland.

Nos comentários, os usuários tiveram diferentes opiniões sobre o experimento do rapaz. Enquanto alguns não seguraram as risadas, outros deram dicas: “Você tem que rolar, não pode simplesmente se arremessar ou você vai puxar um ligamento do seu lado”.

Outro comentário questionou o rapaz sobre o uso das mãos: “Por que ele não está usando as mãos? As gravidez tirou sua capacidade de pensar”, brincou.