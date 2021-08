Mulher se recusa a morar com sua colega de quarto após descobrir que ela é adepta ao nudismo

Dividir a casa com outras pessoas nem sempre é algo simples. Morar com alguém que não é parte da sua família pode ser complicado, mas muitos estudantes enfrentam essa realidade ao mudar de cidade em busca de melhores qualidades de estudo ou de uma vaga na tão sonhada universidade.

Após ter sido apresentada à sua nova colega de quarto, Emily achou que estava com sorte por dividir o quarto com uma pessoa bacana. As duas jovens conversaram ao longo das férias de verão, antes de iniciar o primeiro semestre na faculdade e imediatamente se deram bem.

“Ela parecia uma pessoa legal e eu estava realmente animada para morar com ela”, explicou Emily em um fórum no Reddit, conforme divulgado pelo The Mirror.

Durante os dois primeiros dias a convivência ia bem entre as duas garotas. Tudo mudou na segunda noite, quando o calor aumentou e Emily tirou a blusa para dormir mais confortável. “Katie me viu sem camisa na manhã seguinte e me pediu para colocar alguma coisa. Pedi desculpas e fiz isso, mas ela não falou comigo por uns dois dias até que eu perguntei se havia algo errado”.

Aparentemente, a outra jovem havia ficado chateada pela colega de quarto dormir parcialmente nua enquanto elas dividiam o mesmo quarto.

Jovem revela ser adepta do nudismo

Após este primeiro estranhamento, Emily decidiu compartilhar mais informações sobre sua vida com Katie. Ela revelou ser adepta do nudismo e que, portanto, vê a nudez como algo natural.

“Fui criada em um ambiente onde o uso de roupas era opcional. Meus pais são nudistas. Visitamos resorts de nudismo”, explicou a jovem que também afirmou gostar de “nudez casual”.

Segundo ela, não são muitas pessoas que sabem sobre isso, apesar de não ser algo do qual tem vergonha. Emily argumentou que a nudez não era um grande problema, mas Katie não aceitou muito bem a justificativa de sua colega de quarto.

Ela também se desculpou com a colega por fazê-la sentir-se desconfortável. Em sua postagem no Reddit, ela questionou os outros usuários sobre o que acharam da postura de Katie ou se ela estava exagerando.

Por sua vez, os usuários do fórum tiveram opiniões diversas sobre o assunto, mas concordaram que a situação foi agravada por Katie não ter sido informada anteriormente sobre as preferências de sua colega.