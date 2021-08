Estudante conquista o ‘crush’ depois de meses mandando aviões de papel com recados para ele

Francesca Burrin, estudante de anatomia e biologia humana em Liverpool, foi encorajada por sua amiga a tomar a iniciativa e falar com o rapaz pelo qual ela era apaixonada. Ela conquistou o, agora, namorado após meses enviando aviões de papel pela janela dele.

Conforme divulgado pelo The Mirror, a jovem estudante, de 20 anos, foi encorajada por sua colega de quarto a tomar a iniciativa de tentar um relacionamento com o rapaz, depois que diversas jovens se declararam apaixonadas por ele no TikTok.

Ela estava estudando com Jasmeena quando viu o rapaz, que é jogador de rugby, passando no jardim atrás da república de estudantes em que mora.

Após passar meses o admirando em segredo, ela decidiu tentar chamar a atenção do rapaz de uma forma bem diferente: enviando aviões de papel com mensagens e declarações.

“Quando o vi, fiquei atraída por ele ser esportista e alto. O achei bonito. Chegava ao ponto de olhar pela janela todas as vezes que subia as escadas, esperando que ele estivesse no jardim”.

O rapaz, e seus amigos, logo perceberam que as meninas estavam tentando chamar sua atenção. Com o tempo, as amigas passaram a enviar aviões de papel com mensagens para o rapaz. Em um destes aviões, Francesca colocou o endereço de seu Snapchat.

A jovem foi correspondida após enviar diversos aviões de papel para o rapaz

Depois de enviar o avião com o endereço de seu Snapchat, Francesca esperou por três dias até que Joe Pearce, de 21 anos, a adicionasse. Ele enviou uma mensagem perguntando se ela era a sua vizinha.

Os jovens conversaram online por algum tempo até que decidiram se encontrar. “Nós conversamos por cerca de dois meses. Em maio finalmente nos conhecemos e fomos tomar algumas bebidas juntos”.

Joe relatou que ele e os amigos costumavam ir para o jardim sempre que fazia calor. “Observamos algumas vezes que as cortinas se mexiam em uma janela do lado oposto a nós. Eventualmente percebemos as meninas. Um dia ela colocou um bilhete na janela e nós vimos. Caímos na gargalhada, foi engraçado”.

“Quando conto às pessoas como nos conhecemos, elas não conseguem acreditar porque tudo hoje em dia é o Tinder”, finalizou Francesca.