Homem escala telhado e se recusa a descer após polícia encontrar uma fábrica de drogas

Um homem escalou um telhado após a polícia fechar uma fábrica de drogas. Os policiais foram chamados até a propriedade, em Birmingham, Inglaterra, na última terça-feira, por volta das 14 horas.

Conforme divulgado pelo The Mirror, no local foi encontrada uma fábrica de drogas ilegais e um homem, que fugiu rapidamente. O homem escalou o telhado de outra propriedade e permaneceu em cima do mesmo até as 19 horas.

Por conta da reação inesperada do homem, a polícia foi obrigada a fechar duas estradas que davam acesso ao local.

Denúncia levou a descoberta da fábrica de drogas

Através de um comunicado a polícia informou ter sido chamada até o local onde realizou a apreensão. “Fomos chamados a uma propriedade na Washwood Heath Road, pouco depois das 14 horas, onde uma fábrica e fazenda de maconha foram descobertas”.

Durante a operação, a polícia relatou a fuga do homem, “Um homem saiu pelo telhado da propriedade e passou por várias outras casas até chegar a um telhado do qual se recusa a descer”.

A negociação entre os policiais e o homem durou cerca de 5 horas. Um morador, que presenciou a cena, disse: “Ele está lá há horas. A polícia está tentando fazer ele descer, mas ele não se move”.

Segundo comunicado dos policiais, a força tarefa designada ao local segue desmontando o esquema de produção, processamento e venda de drogas identificado na propriedade.