Mulher faz descoberta impressionante sobre cachorrinha resgatada

Chanel, uma filhote de buldogue, recebeu este nome após seus fãs nas redes sociais decidirem prestar uma homenagem ao famoso perfume Chanel nº5. A escolha peculiar foi feita depois que uma descoberta impressionante foi feita sobre a cachorrinha: ela possui 5 patas.

Conforme notícia divulgada pelo The Mirror, os cuidadores de Chanel são especialistas no resgate de animais de sua raça. O lar temporário é fornecido pelo Norcal Bullybread Rescue (@norcal_bullybread_rescue no TikTok), na cidade de Sacramento, Califórnia.

A conta do TikTok diverte os seguidores postando atualizações sobre a cachorrinha e respondendo perguntas sobre sua pata adicional. Como a quinta pata está presa próximo a cauda, muitos a confundem com um segundo rabo.

Especialistas confirmaram se tratar de uma quinta perna, com estrutura óssea e três pequenos dedos. Em um dos vídeos sobre a pequena Chanel, o cuidador fala: “Este cachorrinho foi entregue a nós por meio de um consultório veterinário, então não sabemos que são seus donos ou pais. Foi confirmado que ela tem cinco pernas”.

Cachorrinha com cinco patas virou a sensação do TikTok

A confirmação de que Chanel possui 5 patas veio após um exame físico do veterinário. “A confirmação foi feita pelo nosso veterinário. Isso é um osso que se chama tarso e é o osso do tornozelo de um cachorro. Então Chanel tem 5 patas, seu rabo está bem aqui e é claro que ela é adorável”.

Um outro vídeo publicado pelo abrigo explica que Chanel ainda não movimenta a quinta pata. Eles estão procurando a opinião dos melhores cirurgiões de pet da região para definir como proceder com a situação do filhote.

Confira também:

O vídeo mais recente da pequena Chanel possui mais de oito milhões de visualizações e 1.7 milhões de curtidas. As mensagens dos comentários são repletas de amor e carinho.

Um dos comentários foi feito por uma mãe que disse: “Meu filho de cinco anos ficou muito feliz em assistir esse vídeo. Ele nasceu com seis dedos nas mãos e nos pés e disse que este cachorrinho é especial assim como ele”.

A pequena Chanel permanece no abrigo, mas muitos usuários desejam adotá-la.