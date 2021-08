Reação de mãe ao receber presente surpreende suas filhas; assista ao vídeo

Uma mãe, que comemorava seu 50º aniversário, foi surpreendida pelas suas filhas. Ela foi filmada enquanto abria uma embalagem de presente, que continha um par de Louboutins. O registro viralizou na internet depois que a mulher não conseguiu esconder seus sentimentos ao ver o presente.

Conforme divulgado pelo The Mirror, ela recebeu diversos elogios por sua reação completamente sincera. Ela disse exatamente o que pensava sobre o sapato.

Na gravação é possível ouvir a mulher dizendo: “Me sinto muito mimada, é lindo. Obrigada. É uma sensação muito especial, vocês tornaram esse dia muito especial”.

Neste momento, os filhos entregam a ela uma caixa de presente. Ao abrir a embalagem ela encontra a marca “Net-a-Porter” e faz uma observação sobre o valor do presente ser “caro”. Ela continua repetindo que se sente “especial” e que graças a seus filhos esta data era extremamente marcante.

Ela grita de surpresa ao desamarrar a caixa: “Oh meu Deus! Louboutins!”, diz a mãe enquanto remove a embalagem para revelar os sapatos por baixo. Neste momento, o clima da festa muda completamente.

Reação sincera de mãe ao ganhar presente viralizou

Após tirar os sapatos da caixa a expressão no rosto da mulher muda completamente. Ela simplesmente diz “não” enquanto sua filha pergunta: “Você não gosta deles mãe?” e ela repete a resposta.

Os filhos a avisaram de que têm a nota de compra do presente antes de ela acrescentar que achou os sapatos “horríveis”, seguido de um pedido de desculpas as suas filhas.

A legenda do vídeo diz “Normalize ser honesto com quem te presenteia”. No momento, o vídeo conta com mais de seis milhões de visualizações e 18.000 comentários.

Muitos dos comentários elogiaram a postura extremamente honesta da mulher: “Adoro que ela tenha sido totalmente honesta! Apesar de tudo ela foi tão doce”. Outro comentário ressaltou que uma reação assim demonstra “quanto amor e respeito existe entre esta família”.