Após traição do ex, jovem cobra 1400 reais para deixá-lo falar com ela novamente

Haley Pierce, uma jovem de 20 anos que mora em Kansas City, Missouri, está cobrando cerca de R$1400 (aproximadamente 300 dólares) por semana para manter contato com seu ex-namorado após descobrir uma traição. As cobranças começaram após ele entrar em contato pedindo perdão por tê-la traído.

Segundo o The Mirror, a estudante encontrou mensagens de flerte no antigo perfil de seu parceiro no Tinder, enquanto eles passavam uma noite juntos em um hotel.

Ao descobrir as mensagens, Haley disse ter terminado o relacionamento imediatamente. O casal estava junto há 2 anos.

Com a descoberta, a jovem compartilhou no TikTok as imagens do perfil do rapaz em sites e aplicativos de namoro. Entre as imagens estavam fotos e mensagens que ele enviava para outras mulheres.

“Quando eu disse a ele que tínhamos acabado, ele começou a pirar e foi por isso que comecei a gravar. Ele estava histérico e dizendo tantas coisas malucas. Não tenho nenhuma simpatia por ele naquele vídeo. Eu só estava com raiva e ele tentando me manipular. Gravei para mostrar a todos o que ele fez e que ele não é o cara perfeito que todos pensam que é”, relata a jovem.

Após descobrir uma traição ela decidiu cobrar um valor para deixar seu ex-namorado entrar em contato

Haley disse ter “tido um pressentimento” e pediu ao namorado que contasse a ela o que tinha feito. Ele então confirmou ter adicionado alguém no Snapchat.

Após entrar no perfil do rapaz no Tinder, ela conseguiu ver todas as mensagens trocadas entre ele e outras mulheres. “Quando olhei, vi todas as mensagens que ele estava enviando”.

Depois da descoberta, a jovem bloqueou o ex-namorado em todas as redes sociais. “No dia seguinte ele me comprou flores baratas, chocolates e um bicho de pelúcia igual a um que eu já tinha, mas não deu certo”.

Ele só conseguiu contato com Haley através de um outro número de celular. “Ele me ligou do telefone do irmão e disse ‘Vou te dar todo o meu dinheiro’, e então eu disse a ele para me enviar 300 dólares que eu conversaria com ele, e ele mandou”.

A jovem continua seu relato dizendo que ele agora paga esta quantia semanalmente para que ela mantenha contato com ele. “No início, eu só permiti que ele falasse comigo pelo CashApp, mas depois ele se ofereceu para me comprar comida. No momento não tenho uma fonte de renda, então, honestamente, estou apenas o usando para comprar comida”.

Ela relata que o casal costumava cozinhar em casa, mas agora o rapaz tem comprado todas as refeições. “Ele está tentando se desculpar me pagando, mas já disse a ele que não preciso mais dele”, diz Haley que garante que não o aceitará de volta.