“Ainda estou em choque”, diz mulher que confundiu trabalho de parto com cãibra forte

Lavinia Stanton, moradora da cidade de Halifax, no Canadá, estava grávida de 8 meses e tinha acabado de sair de um restaurante onde havia se reunido com amigas.

Lavinia Stanton, 23 anos, saiu para encontrar-se com amigas em um restaurante da cidade onde mora, Halifax, uma cidade da província de Nova Escócia, no Canadá. “Saí para jantar com os minhas amigos e tudo parecia uma noite normal. Durante o jantar, no último sábado, 28, eu tive o que parecia ser cãibra e fiz um comentário aos minhas amigas”, disse ela.

Grávida de oito meses, a mulher saiu do restaurante por volta das 22h após sentir cólicas, que mais tarde ela descobriu serem contrações pré-parto. Depois do restaurante, Lavinia passou na casa de sua mãe, que ficava no caminho para casa, para avisá-la que não estava se sentindo bem. Ao ligar para o serviço de emergência, a mãe de Lavinia foi orientada a ir para o hospital caso a dor aumentasse.

De acordo com informações do Daily Record, as duas decidiram ir ao hospital por volta das 2h da madrugada, onde os profissionais de saúde confirmaram que Lavinia estava em trabalho de parto. Ela foi levada às pressas para a enfermaria e deu à luz e o batizou de Willow.

“Ainda estou em choque. Quando estávamos saindo do restaurante, senti uma dor muito forte, então visitei minha mãe para deitar um pouco antes de voltar para casa. Quando cheguei no hospital, pensei que eles diriam que estava com apendicite ou com algum tipo de infecção. Os médicos me viram e ficaram se olhando, acho que eles meio que já sabiam”, disse Lavinia.

Lavinia precisou fazer uma cesária, mas passa bem. Maiores detalhes sobre o que gerou o parto prematuro não foram informados pela imprensa local. Mãe e bebê passam bem.