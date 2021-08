Mãe que teve bebê jogado pela janela da maternidade dá depoimento emocionante

A criança foi lançada pela janela do quarto da maternidade poucas horas depois de nascer por uma outra paciente, a médica Alina Araslanova.

Viktoria Ivanova, de 34 anos, moradora de Sterlitamak, na Rússia, está tentando seguir em frente depois que seu bebê foi brutalmente assassinado por uma médica horas após nascer. De acordo com o Daily Mirror, cujas informações foram repassadas pela mídia local, o bebê Volodya foi jogado pela janela do quarto onde estava com a mãe, em uma maternidade da cidade. Alina Araslanova, 29, médica que deu à luz na mesma noite e estava na cama ao lado de Viktoria é a principal suspeita. O incidente aconteceu na segunda-feira, 16 de agosto.

Viktoria escreveu em seu Instagram: “O mais difícil é acordar de manhã e lembrar da realidade. Tento segurar pelo bem das crianças, mas nem sempre dá certo. Às vezes parece que não aguento e quero desista. Não vai a lugar nenhum, vou viver com isso toda a minha vida”.

A médica foi detida e teve sua bebê recém-nascida removida de seus cuidados enquanto a polícia russa está cuidando do caso para entender o que a levou a cometer o homicídio.

Viktoria é professora de dança, tem outros dois filhos e revelou ao Daily Star que está tentando desesperadamente seguir a vida por eles. Ela contou que ela e seu marido sofreram “dor, desespero, tristeza e negação, soluçamos e não conseguíamos dormir. Algumas vezes eu pensei em pular da janela. E então percebemos que em tão pouco tempo nosso Volodya nos ensinou a valorizar e amar ainda mais”.

“Não queremos manter sentimentos negativos, por isso estamos nos esforçando em perdoar a todos da maternidade, inclusive a esta mulher louca que estava comigo na UTI. O mais difícil é acordar de manhã e perceber que essa é a realidade”, disse ela.

“Às vezes parece que não consigo lidar com isso e quero me render. Esse sentimento não vai desaparecer, terei que conviver com isso a vida toda. Fui morta com meu filho, nunca mais serei a mesma. Meus filhos estão privados de um ente querido, um irmão mais novo. Tenho medo de imaginar o que está acontecendo dentro dos meus filhos agora, eles sabem toda a verdade”, disse Viktoria.

A polícia continua investigando o incidente e ainda não estabeleceu todas as circunstâncias. A Direcção de Investigação Russa afirmou em nota: “Atualmente, foram iniciadas uma série de medidas investigativas e operacionais para apurar todas as circunstâncias do crime, bem como as razões e condições que o conduziram”.

Alina foi submetida a um exame psiquiátrico e seus filhos estão atualmente sob os cuidados das autoridades.