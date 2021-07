Vídeo: Menina de dois anos viraliza com sua boneca zumbi nas redes sociais

Kourtni Eckstein, da conta @playtimewithparks, é mãe de uma menininha de apenas dois anos e as duas viralizaram após a postagem de um vídeo no TikTok no qual a criança é vista carregando, brincando e aproveitando bastante sua bonequinha zumbi.

“E enquanto muitos pais podem preferir que seus filhos brinquem com brinquedos mais bonitos e menos mortos-vivos, ela está tentando ser uma mãe que dá apoio”, disse a mãe Kourtni.

Ela revelou ainda que “Sissy”, a boneca zumbi, não é o primeiro brinquedo fora do comum de Parker: a menina tem outra boneca assustadora chamada Dolly.

Leia mais histórias assustadoras: