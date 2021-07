[SUSTO] Donos de pub relatam a presença do espírito do antigo proprietário no local

Câmeras flagram objetos se movendo misteriosamente no pub. Veja vídeo.

Um Pub, localizado no condado de Corsley, na Inglaterra, está sendo assombrado por um fantasma. Os donos do estabelecimento instalaram um circuito interno de câmeras para tentar entender o que estava acontecendo e viram os objetos se movendo de uma forma inexplicável.

Adelle Gill dirige o pub The White Hart junto com seu companheiro, Steve Ellis. Ambos são ingleses e relatam que a equipe de empregados têm tido problemas frequentes com coisas que se movem nas bancadas, cadeiras que saem do lugar e outros acontecimentos inexplicáveis. Eles dizem que se sentem tocados por algo que parece humano, mas não é.

“Isso é a única coisa que aconteceu aqui. Nós o chamamos de Henry e acreditamos que ele foi o antigo proprietário do pub. Eu sei que parece maluco, mas você pode sentir o cheiro dele, é como um cheiro bolorento. Sentimos o cheiro e então algo acontece. Antes de nos mudarmos para cá, eu não acreditava em fantasmas, mas muitas coisas acontecem”.

Veja o vídeo de quando um copo se move na bancada inexplicavelmente.

Embora o último incidente tenha sido inofensivo, Adelle disse que Henry cometeu atos mais assustadores no passado. Ela relembrou: “Nossa equipe aguentou muita coisa. Certa vez, eu estava pegando algo do cofre e senti uma mão em volta da minha perna, dedos e polegar segurando-a. Foi surreal. Algumas vezes eu tive clientes regulares saindo parecendo muito assustados e só uma semana depois eles admitiram que viram algo atrás do bar”.