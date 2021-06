[SUSTO] Mulher descobre que sua nova casa foi cenário de um assassinato

No TikTok, um vídeo tem intrigado os usuários: uma mulher postou o que seria a mancha de sangue no piso de sua casa nova. Usuários teorizam sobre assassinato. Assista.

Uma usuária do perfil @dontbeanashhole no TikTok compartilhou com os seguidores uma cena, no mínimo, aterrorizante. Ela gravou um vídeo onde encontra uma mancha de sangue no piso da casa que havia comprado recentemente.

De acordo com o relato, ela estava limpando a casa, quando retirou o assoalho do chão e viu uma mancha diferente no piso de madeira. Ao se aproximar, ela viu uma anotação que dizia: “número de caso: 19 de janeiro de 2018”. Veja o vídeo.

Ela brincou: “Não me incomodei em saber que alguém tinha morrido na minha nova casa, mas imagine minha surpresa quando rasguei o chão e encontrei isso”. Ela mostra a silhueta do cadáver no piso de casa e fala: “Ok, isso é realmente um pouco assustador”.

O vídeo já teve mais de 5 mil compartilhamentos e 710 mil likes. Os seguidores começaram a criar teorias sobre o que seria de fato a mancha no piso de madeira. “Sim, é uma mancha no corpo”, comentou um usuário.

Outra pessoa comentou: “Despeje peróxido na mancha. Se borbulhar, é sangue. Se for, você precisa sair de casa. Patógenos do sangue são muito perigosos”.

Enquanto isso, outros usuários acharam todo o cenário um pouco suspeito e achavam que era uma peça pregada no dono da casa por alguém que morava lá ou estendia o tapete antes. Um usuário comentou: “Vocês são ingênuos, isso nem tem as proporções corretas de um corpo humano”.