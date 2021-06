[SUSTO] Mulher grava dancinha no TikTok e flagra homem estranho no apartamento

Hannah Viverette estava sendo perseguida e seu perseguidor era um vizinho. Ele tentava entrar no apartamento dela no momento que ela estava gravando um vídeo para as redes sociais.

Hannah Viverette ficou chocada ao descobrir a presença de um homem estranho em seu apartamento. A descoberta aconteceu quando ela estava gravando um vídeo dançando e escutou a porta da varanda, que tem conexão com a sala, de estar abrir e fechar. Ela pergunta: “Quem é você?”. O homem abre a porta e volta a fechar. Ela começa a respirar ofegante e grita “Por favor saia”. O homem não sai e ela entra no apartamento de uma vizinha. Veja o vídeo.

Hannah compartilhou o vídeo em seu perfil no TikTok. Ela pensava estar sozinha em seu apartamento em Hagerstown, Maryland, nos Estados Unidos, quando tomou um susto com a presença do homem supostamente desconhecido. Ela postou o vídeo no com a legenda: “Aquele momento em que você está gravando sua dança e seu perseguidor sobe até a varanda do segundo andar para entrar”. O vídeo já recebeu mais de 12 milhões de curtidas.

Veja mais notícias como esta:

Em entrevista ao canal de TV WTTG, Viverette disse que o homem estava vestindo um moletom com capuz e supostamente estava na porta, com as mãos nos bolsos, sorrindo para ela e falando sozinho. Ela reconheceu o homem, ela explicou que, embora nunca tenha falado com ele, disse que já o havia visto na vizinhança, já que ele mora em um prédio próximo.

Hannah disse que o homem, que acabou sendo identificado depois pela polícia como Angel Moises Rodriguez-Gomez, perguntou a ela se ele era seu amigo e ela respondeu: “Não”. Ele então perguntou: “Você tem certeza?”.

Angel Rodriguez-Gomez, de 36 anos, foi acusado de roubo de terceiro e quarto grau, assalto de segundo grau, perseguição e destruição maliciosa de propriedade, Após ter invadido o apartamento de Viverette, ele pagou uma fiança e foi libertado.

“Eu realmente não acho justo que ele esteja andando livremente agora. E eu tenho que cuidar da minha segurança mais ainda”.