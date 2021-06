[SUSTO] Vulto aparece durante a gravação de vídeo e intriga usuários do TikTok

Suposto fantasma aparece em vídeo do TikTok e intriga usuários.

A usuária do TikTok Mariyah May (@mooyahyah) estava gravando um vídeo onde mostrava aos seus seguidores a remoção de algumas unhas postiças que estavam muito longas. Porém, enquanto ela cortava as unhas, algo que se parece com um vulto ou uma sombra aparece atrás dela. Veja.

Uma figura sombria pode ser vista espreitando sobre seu ombro direito e só aparece diante da câmera quando ela se inclina para a esquerda. Ao longo do vídeo, Mariyah parece não perceber o “convidado” .

Um seguidor comentou: “um demônio das sombras”. Outro escreveu: “Ele está parado ali como um fantasma, é assustador”.

No entanto, descobriu-se que o “fantasma” era, na verdade, seu noivo. Respondendo a alguns dos comentários, ela garantiu aos espectadores preocupados que não estava sendo assombrada.

Mas ela disse que não sabia o que ele estava fazendo, respondendo a alguém sugerindo que ele estava esperando um micro-ondas terminar de esquentar um alimento e disse: “Na verdade, não tenho um micro-ondas, então não tenho ideia do que ele estava fazendo”.