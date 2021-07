[SUSTO] “Eles nos disseram para sair dali”, diz homem que gravou voz de fantasma. Veja o vídeo.

Tony e Beth Ferguson estavam explorando as cavernas de Carnglaze, em Cornwall, na Inglaterra, quando ouviram uma voz misteriosa. O vídeo viralizou na Internet e intrigou os usuários.

Imagina estar caminhando por uma caverna e dar de cara com uma névoa branca e uma voz que sai dela dizendo “saiam daqui”. Foi isso que aconteceu com Tony e Beth Ferguson quando estavam explorando as cavernas de Carnglaze, em Cornwall, na Inglaterra.

“Enquanto caminhávamos, senti como se eles estivessem nos seguindo, como se houvesse algo atrás de nós. Normalmente carrego minhas câmeras comigo, então comecei a configurá-las e não pude acreditar no que conseguimos capturar. Do nada aquela névoa branca apareceu bem na minha frente. Conseguimos ouvir vozes sussurrando constantemente, mas o mais estranho foi quando ouvimos uma voz nos dizendo para sairmos dali”, disse ele.

O vídeo já recebeu quase 65 mil visualizações. Assista.

“Já estive em inúmeros lugares assombrados no Reino Unido e ao redor do mundo, mas esse lugar me deixou muito desconfortável”, disse Tony Ferguson à Magazine Features.

Leia mais sobre casos paranormais: