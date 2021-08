[SUSTO] Foto flagra fantasma espionando convidados de uma festa

E se fosse com você?

Era apenas uma rodada de drinks entre amigas, e se converteu em um episódio assustador. De acordo com o The Mirror, as amigas estavam tomando coquetéis em um bar do Arith Castle, em Falkirk, na Escócia. O local agora é um espaço para eventos, mas antes era um castelo.

As quatro mulheres pediram para um outro convidado da festa fazer uma foto delas. Porém, uma figura assustadora apareceu atrás delas: algo como um fantasma estava espiando para fora por trás das cortinas.

Foto: Reprodução

O Arith Castle guarda muitas lendas de fantasmas, como a de uma babá que supostamente morreram em um incêndio. Relatos contam que é possível ouvir os gritos da empregada do século XVII vagando pelo castelo em busca de duas crianças que morreram enquanto estavam sob seus cuidados. Há também a história de uma empregada maltratada por seu patrão morreu no local e até hoje pode ser vista andando pelos corredores.

O local é tão assombrado que é considerado um dos cinco castelos mais assombrados da Escócia e, possivelmente o mais famoso deles.

