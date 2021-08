[SUSTO] Homem ganha a vida visitando cenas de crimes no Reino Unido

Último local visitado foi o apartamento da última vítima do Estripador de Yorkshire. Veja o vídeo assustador do local.

Louis Davison ganha a vida compartilhando vídeos de locais assustadores no Reino Unido. Frequentemente, ele posta em suas redes sociais vídeos feitos em locais onde aconteceram assassinatos ou lugares reconhecidos por experiências paranormais.

Sua última aventura foi visitar o bloco de apartamentos abandonado em Bradford, no Reino Unido. Ele descobriu que o apartamento de Patricia Atkinson foi o único que ficou intacto. O apartamento é o lugar exato onde Peter Sutcliffe, também conhecido como o Estripador de Yorkshire, matou Patricia com um martelo depois de acertá-la na nuca com quatro golpes.

Ele continuou a bater nela e também a esfaqueá-la seis vezes no estômago, com outros golpes nas costas e no lado esquerdo do corpo. Em sua confissão angustiante, Sutcliffe, que morreu em novembro do ano passado após complicações ocasionadas pela Covid-19, disse: “Ela me disse que morava sozinha. Estacionei do lado de fora do apartamento dela, ela saiu e entrou. Peguei um martelo e saí do carro. Eu a segui até o apartamento. Ela tirou o casaco e sentou-se na cama, com as costas ligeiramente voltadas para mim. Aproximei-me dela e bati-lhe na nuca com o martelo”.

Depois de visitar o apartamento, que deve ser demolido em breve, Dee disse em entrevista “Decidi visitá-lo com a esperança de encontrar o quarto em que Patricia foi morta. Adoro me conectar com a história e imaginar os quartos como seriam no dia do crime. Os apartamentos em si são bastante vazios, mas o único apartamento lá dentro com as paredes originais é o número 3, que era justamente o apartamento que estávamos procurando”.

Ele acrescentou: “O apartamento em si era assustador. Ficar parado ali sabendo o que tinha acontecido e lendo as notícias sobre o que aconteceu me fez levar isso mais a sério. Dee explicou que ouviu algumas ‘vozes’ no prédio, dizendo: ‘Não conseguimos ver ninguém’. Não estou dizendo que eles estão assombrados, mas há uma boa chance. Visitar um dos locais de crime mais notórios do Reino Unido é alucinante para mim”.

