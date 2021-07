[SUSTO] Casal instala câmeras para provar que estão sendo assombrados. Veja vídeo

Casal se mudou para casa e começou a relatar estranhos acontecimentos.

Um casal britânico instalou câmeras em diferentes cômodos da casa onde moram para provar que estão sendo assombrados. Um dos acontecimentos foi flagrado no dia 14 de maio, às 11h29, na cozinha. Ben Hubbard e Lainey Clark estavam trabalhando em outro cômodo, quando uma das gavetas abre lentamente e sozinha.

O vídeo fica realmente assustador quando vários talheres voam para fora da gaveta como se tivessem sido arremessados por uma pessoa invisível. Finalmente, a porta da cozinha, que começa o vídeo aberta, começa a se fechar lentamente.

A parte 2 do vídeo mostra quando uma caneca é arremessada do balcão para o piso também em um movimento inexplicável.

Um usuário do TikTok escreveu: “Eu simplesmente me mudaria para o outro lado do país”.

De acordo com o MailOnline, o casal se mudou para a casa de três andares em Buckinghamshire em 2018, e disseram que logo começaram a notar movimentos estranhos ao redor da casa.

Em um vídeo no canal no YouTube, o casal diz que aprendeu através de um médium psíquico que o espírito que mora na casa se chama Dave. Segundo a médium, Dave, que é um jovem homem, morreu em um acidente de carro não muito longe da casa.