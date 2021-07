[SUSTO] Mãe grava suposta atividade paranormal em berço de bebê

Um vídeo viralizou no TikTok. Tire suas próprias conclusões.

Erika Danielle (@erikadaniellexo) divulgou no TikTok um vídeo que está sendo considerado como um registro de atividade paranormal. O vídeo já tem mais de 4 milhões de visualizações e mostra o bebê de Erika dormindo profundamente no berço.



Depois de alguns segundos, o sono da criança é perturbado e ela começa a se sacudir. Finalmente, o bebê se levanta, esfregando os olhos sonolentamente. E então, é possível ver uma espécie de esfera sobre o bebê. A pequena luz voa do colchão e desaparece do enquadramento.

Mas, de acordo com os comentários, muitos TikTokers viram mais do que apenas uma suposta esfera. “Parecia que algo estava movendo sua perna desde o início e depois moveu sua cabeça e braço!”, escreveu um dos seguidores.

