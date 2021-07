[SUSTO] “Nunca abra a porta se ouvir um barulho”, adverte usuária do TikTok após estranha experiência em um hotel

A usuária do TikTok identificada com a ID @danidboyy1 relatou aos seus seguidores uma experiência que aconteceu com uma colega de trabalho em um hotel. Ela começa o vídeo dizendo aos seus seguidores para nunca abrirem a porta de seus quartos quando ouvirem barulhos do lado de fora.



“Então, essa pessoa tinha chegado de um voo, ela estava muito cansada e só queria dormir. Quando ela se deitou, estava tentando dormir porque podia ouvir as crianças rindo e brincando do lado de fora de seu quarto. Depois de meia hora, ela ficou frustrada, ligou para a recepção e avisou que havia crianças brincando fora de seu quarto e que ela não conseguia dormir. Os funcionários da recepção do hotel informaram de que o andar onde ela estava era exclusivamente para ela e seus colegas de trabalho, que não havia outros membros do público em geral, crianças ou pessoas hospedadas naquele andar”.

“Ela disse, ‘Ok’ e, obviamente, tentou voltar a dormir”, continuou explicando a usuária. Mas, sua amiga continuava a ouvir risadas do lado de fora e barulho de crianças correndo no corredor. “Então ela decidiu que iria sair da cama e olhar do lado de fora para ver do que se tratava. Ela abriu a porta, deu uma olhada rápida, viu que não havia ninguém, e o barulho tinha parado. Depois, fechou a porta novamente. Quando ela voltou para a cama e tentou voltar a dormir, ela podia ouvir os passos e as risadas das crianças brincando novamente”, explicou ela.

“Ela ligou para a recepção novamente e avisou que o barulho ainda continuava e que definitivamente havia crianças brincando do lado de fora do seu quarto. Os funcionários garantiram a ela que não havia crianças e pediram desculpas pelo barulho. Neste ponto, ela estava muito frustrada porque ela só queria dormir, então ela decidiu se vestir, descer e falar pessoalmente na recepção. Os funcionários do hotel não pareciam acreditar quando ela disse que podia ouvir alguém fora de seu quarto, então ela pediu para assistir às filmagens do circuito interno de TV”.

Ela finaliza: “Ela então se viu abrindo a porta, deixando um garotinho entrar na sala, antes de fechar a porta novamente”.