[SUSTO] Gravando TikTok, mulher flagra figura assustadora atrás dela

Na Inglaterra, uma mulher estava gravando um vídeo para o TikTok, quando flagrou uma figura observando tudo o que fazia.

Kayleigh Corby, 33 anos, de Merseyside, condado do noroeste da Inglaterra, estava gravando um TikTok filmando sua reação diante de outro vídeo. Porém, algo aconteceu e a deixou aterrorizada. Quando ela voltou para assistir ao vídeo novamente, Kayleigh viu o que parece ser a silhueta de uma pessoa em pé sobre seu ombro direito, iluminada pela luz que sai de outro cômodo da casa.

Em entrevista à Liverpool Echo, ela explicou: “Estava sozinha na minha cozinha ontem à noite gravando um vídeo para o TikTok. Mandei para o meu amigo e ele me disse ‘tem uma figura atrás de você, quem é essa atrás de você?’ Então eu olhei a gravação e ela estava lá”.

Ela revelou que tem sentido muito muito medo de ficar em casa sozinha e convidou seus pais para ficarem com ela e os dois filhos, duas crianças de seis e de sete anos, para que se sinta mais segura e acrescentou: “Isso me deixou sem palavras para ser honesta. Minha mãe e meu pai tiveram que vir aqui ontem à noite por volta das 12 horas para ficar comigo. Meu pai não me deixava sozinha porque tenho filhos em casa. Eu me senti horrível, não tenho relaxado. Eu apenas sinto muito medo. É como se alguém estivesse atrás de mim me observando”.

