“Eu não uso papel higiênico”, conta mulher que economiza cada centavo vivendo em Nova York

Kate Hashimoto vive com um orçamento de 200 dólares por mês em Nova York.

Com um orçamento reduzido de 200 dólares por mês, aproximadamente R$ 1.050 reais, Kate Hashimoto, que Nova York revelou como ela consegue viver em uma das cidades mais caras do mundo. “Se eu tiver que gastar dinheiro, tento evitar, vou tentar pagar o mínimo possível”, disse ela ao programa Extreme Cheapskates, da TLC.

“Eu moro em Nova York há três anos, embora seja a cidade mais cara para se viver, encontrei maneiras de contornar isso. Por exemplo, se estou secando minhas mãos em um banheiro público, estou secando as mãos que lavei, então guardo o papel e reutilizo”, explica ela.

Vivendo em um apartamento pequeno, Kate não tem móveis. Ela obtém suas coisas em doações de lojas ou no lixo. “Eu arrumei minha casa recolhendo móveis descartados na rua antes que o caminhão do lixo recolhesse. Assim, economizei alguns milhares de dólares em móveis”. A cama de Kate é feita de tapetes de ioga que ela recolheu e empilhou para fazer um colchão, e ela usa revistas como mesa de jantar.

Um ranking publicado pelo The Economist em novembro de 2020, colocou Nova York como a sétima cidade do mundo com o custo de vida mais caro.

Não querendo gastar dinheiro com energia, Kate evita cozinhar, usando sua máquina de lavar louça e forno como espaço de armazenamento em seu apartamento: “A última vez que comprei roupas íntimas foi em 1998”. As roupas que Kate tem são lavadas em seu banheiro, já que ela não gasta dinheiro em uma lavanderia há 3 anos.

Mas essa não é a técnica de economia mais controversa de Kate. Ela disse que não usa papel higiênico há anos. “Eu não uso papel higiênico, apenas uso água e sabão para me limpar”, explica ela.