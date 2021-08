Autoridades tentam desvendar o mistério da morte de 500 ovelhas na Europa

Fazendeiros pedem compensação financeira do governo local após a morte dos animais. Vice-prefeito da cidade disse que a causa da morte das ovelhas ainda precisa ser confirmada por um especialista.

Em Georgia, país europeu que fica entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, um fenômeno natural pode ter sido a causa da morte de mais de 500 ovelhas que estavam pastando. De acordo com as informações do Daily Star, o raio teria caído durante uma tempestade no início do mês, 9 de agosto.

Atualmente não está claro se os proprietários foram compensados ​​de alguma forma. Cerca de 550 ovelhas foram cremadas em 12 de agosto no mesmo local, já que a quantidade de animais dificultava o transporte dos mesmos para outro lugar.

“Para ser honesto, esta é a primeira vez que ouvimos algo do tipo. Nunca vimos uma tempestade matar tantas ovelhas antes”, disse o vice-prefeito de Ninotsminda, Alexander Mikeladze. “Claro, o gabinete do prefeito fornecerá apoio, mas primeiro, o próprio fazendeiro deve trazer um laudo de especialistas para determinar com precisão a causa da morte em massa”.

Um dos proprietários das ovelhas recebeu um telefonema de um de seus empregados avisando que mais de uma centena de suas ovelhas haviam morrido após uma tempestade. Depois, Nikolay Levanov se deu conta de que, junto com seu próprio rebanho, outras 400 ovelhas também haviam morrido após receberem a descarga elétrica de um raio. O empregado que estava com os animais, felizmente, só ficou inconsciente com a luz e está bem.

Imagens de centenas de carcaças de ovelhas caídas sobre o gramado chocaram as autoridades locais. Os proprietários de fazendas e ranchos locais pediram às autoridades da Geórgia uma ajuda financeira para ajudar após essa perda em massa de seus rebanhos. Uma comissão científica deve ir ao local nos próximos dias para determinar se foi realmente o raio que causou a morte dos animais.

De acordo com o jornal britânico Express, um incidente semelhante aconteceu na Noruega em 2016: cerca de 300 renas foram encontrado morto em uma área remota.