Conheça o hotel mais assombrado da Europa

O Cathedral House Hotel é considerado um dos edifícios mais assombrados não só da Escócia, mas sim de toda a Europa. O local fica na cidade de Glasgow, uma cidade considerada um centro cultural nacional, onde ficam as mais aclamadas instituições culturais do país como a Scottish Opera, o Scottish Ballet e o National Theatre of Scotland. Mas não só a cultura é um traço importante da cidade, também as lendas de construções centenárias que são assombradas.

Segundo relatos de visitantes, no Cathedral House Hotel é comum encontrar fantasmas e ter experiências paranormais, fatos relatados ao longo de muitos anos e muitos atribuem à conexão histórica do hotel com a notória Prisão de Duke Street.

Antes de se converter em um hotel boutique e restaurante, onde hoje se celebram eventos e casamentos, o local onde hoje é o Cathedral House Hotel foi usado para um fim bastante diferente. Construída em 1877, a prisão era usada para manter prisioneiros que haviam sido recentemente libertados da vizinha Prisão de Duke Street.

A prisão de Duke Street era famosa por suas péssimas condições de vida e abrigava alguns dos piores criminosos da Escócia. Muitos dos prisioneiros ali detidos foram transferidos para Barline, a maior penitenciária do país, quando esta foi inaugurada na década de 1880, mas Duke Street permaneceu aberta como prisão para mulheres até 1955.

O prédio da penitenciária acabou sendo demolido em 1958 e o único vestígio da Prisão de Duke Street que permanece é o muro que circunda os fundos do Cathedral House Hotel.

A Prisão de Duke Street foi o local de muitas execuções. A última mulher a ser executada na Escócia, Susan Newell, foi enforcada na prisão em outubro de 1923, após ser considerada culpada de estrangular um jornaleiro. Aqueles que relataram experiências paranormais na área dizem que os espíritos de prisioneiros como Newell ainda estão assombrando o antigo hotel-prisão.

Um dos fenômenos mais regulares é uma presença fantasmagórica que esbarra nas pessoas nas escadas da Catedral. Também há vários relatos de duas crianças fantasmagóricas sendo ouvidas no último andar do hotel, e itens de mobília movendo-se por conta própria.

O Cathedral House Hotel também tem ligações estreitas com a Necrópole, um grande cemitério vitoriano localizado em frente ao hotel. Alguns dos quartos têm vista para o cemitério assustador e ele também suas próprias histórias de fantasmas. Os hóspedes mais corajosos podem reservar um passeio pela Necrópole, seguido de uma vigília no hotel.

Um dos fantasmas mais famosos da Necrópole é a mulher branca. Uma estátua de uma mulher está em cima do túmulo de três pessoas que morreram em um acidente de bonde em 1933.

Diz-se que a estátua vira a cabeça e observa os visitantes enquanto eles passam pelo túmulo.