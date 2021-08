[SUSTO] Investigadores paranormais afirmam ter feito contato com o serial killer Estripador de Yorkshire

Eles tomaram um susto com o que foi gravado!

Os investigadores paranormais Karl Hassall e Sam Singleton estavam gravando um vídeo para o YouTube no apartamento de uma das vítimas do assassino em série que ficou conhecido como o Estripador de Yorkshire. Peter Sutcliffe matou Patricia Atkinson, conhecida como Tina, em seu quitinete no ano de 1977.

“O fantasma do Estripador de Yorkshire mandou que a gente saísse do apartamento da vítima”, disse um dos investigadores paranormais. A vítima, Tina, tinha 32 anos quando foi morta e os investigadores paranormais disseram ter feito contato com ela enquanto estavam em seu antigo apartamento.

Mas eles disseram ter sido interrompidos por uma voz masculina, que eles afirmam ser a do assassino em série, e afirmaram que ele pediu que eles deixassem a cena durante a conversa. Ao entrar no apartamento, Sam lê um texto que preparou para relembrar como Sutcliffe assassinou Tina quando eles chegaram ao apartamento em Bradford, West Yorks.

Ele fala em voz alta como Tina recebeu golpes de martelo na cabeça antes de ser despida e atingida com um cinzel, um instrumento de corte. Sam dispara: “Estou me sentindo mal aqui”. Uma voz é então ouvida dizendo por meio do dispositivo de gravação levado pelos dois: “Vá embora”. A dupla continua tentando se comunicar com Tina, perguntando se Sutcliffe ainda a atormenta.

Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, matou 13 mulheres durante cinco anos, até ser preso e condenado à prisão perpétua em 1981. Ele morreu no ano passado na prisão, aos 74 anos, após ser diagnosticado com Covid-19. ‘The Ripper’ é uma série documental britânica sobre o assassino em série que está disponível na Netflix. “Peter Sutcliffe era um indivíduo depravado e malvado, cujos crimes causaram sofrimento e consternação inimagináveis ao país”, disse um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson na época.