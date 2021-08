[SUSTO] Conheça o homem que trabalha como guia turístico paranormal

Jan-Andrew Henderson é guia turístico em locais assombrados e autor de livros que relatam experiências paranormais.

Jan-Andrew Henderson é um premiado autor de 25 livros e um dos fundadores da City of the Dead, uma empresa de turismo paranormal que trabalha na Austrália e na Escócia. “Eu trabalho levando pessoas para as celas subterrâneas na Prisão do Covenanter e ao cemitério de Greyfriars, na Escócia. A prisão é meu lugar favorito, pois é o covil do Mackenzie Poltergeist, o caso sobrenatural mais bem documentado do mundo”, disse ao INews.

“Um Poltergeist não é um fantasma gotejante que passa voando parecendo ter sido jogado de um varal. Ele ataca as pessoas. Já vi mordidas, queimaduras e arranhões aparecerem misteriosamente na pele dos visitantes. Já vi pessoas caírem inconscientes ou explodirem em lágrimas, alegando que algo invisível as estava atingindo”, explicou Henderson.

Jan-Andrew Henderson descreveu um dos episódios mais bizarros pelo qual já passou, quando algo deixou crianças que estavam em um tour sobrenatural apavoradas. “Frequentemente, sinto um pouco de pena de nossos clientes porque eles não acreditam realmente que algo sobrenatural vai acontecer, até que aconteça. Considere as cinco crianças que começaram a gritar em uníssono que algo as estava sufocando. Achei que eles haviam inventado a história juntos (o que teria sido uma grande brincadeira) até que percebi que nenhum deles se conhecia”.

“Tenho muitas fotos de ferimentos infligidos pelo poltergeist e mais de 100 páginas de relatos de testemunhas oculares enviados para mim. Em cada visita, pelo menos um visitante reclama que seu telefone com câmera ou relógio parou de funcionar. Eu vi as consequências de vários incêndios espontâneos que eclodem ao redor de Greyfriars”. O cemitério de Greyfriars fica na Escócia e é considerado um dos locais mais assombrados da Europa.

