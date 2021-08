[SUSTO] Padre exorcista relata história assustadora sobre o que aconteceu com um de seus ajudantes

O relato do religioso aconteceu em um podcast. Ouça na íntegra.

Em entrevista ao podcast ‘Best of Coast to Coast’, o padre exorcista Monsenhor Stephen Rossetti contou uma história assustadora sobre o que aconteceu com um ajudante dele após um exorcismo. “Um dos nossos acordou de manhã com o que parecia uma marca de garra nas costas. Parecia que uma besta enorme havia arranhado as costas dele com garras”, disse o padre Rossetti. Lotado na diocese de Washington, a capital americana, o religioso católico, de 70 anos, diz libertar pessoas e casa de “demônios’ há algumas décadas.

“Ele estava com cinco marcas de garras nas costas e as marcas tinham sessenta centímetros de comprimento e cinco de largura. Parecia muito feio”, disse o religioso que tratou tranquilizar os ouvintes, explicando que esta não é uma consequência normal de todos os exorcismos.

“Existem diferentes graus de possessão. As pessoas totalmente possuídas geralmente começam a se debater muito. Em casos mais raros, haverá alguma reação demoníaca, mas não é tão extrema”, disse o monsenhor que explicou que as mudanças na aparência física muitas vezes podem ser interpretadas como um sinal de possessão.

Leia mais sobre relatos paranormais:

O religioso disse que as representações de exorcismo pelo cinema são inspiradas na realidade: “Eu sempre pergunto às pessoas que dizem que estão possuídas se elas têm algum hematoma ou arranhão. Muitas vezes eles têm. Às vezes as pessoas gritam e às vezes você ouve uma voz satânica vindo delas”.