[SUSTO] Os 5 lugares mais assombrados dos Estados Unidos

Se você gosta de lendas e relatos sobrenaturais, prepare-se para uma próxima viagem com essas dicas.

O mesmo país que associamos a consumo, oportunidades e desenvolvimento, também originou uma série de relatos paranormais. Existem lugares intrigantes, em diversos estados dos Estados Unidos, capazes de deixar qualquer um com muito medo. Listamos os cinco lugares mais assustadores e suas lendas apavorantes.

Stanley Hotel

A imponente arquitetura georgiana do Stanley Hotel, no estado do Colorado, fez do local um estabelecimento mundialmente famoso. O whisky bar atraiu viajantes desde que o hotel foi inaugurado em 1909. Mas o Stanley alcançou um nível mais alto de fama após inspirar o Overlook Hotel, no livro ‘O Iluminado’, de Stephen King.

Há pessoas que relatam ver constantemente a presença de fantasmas e ouvir uma música misteriosa de piano no hotel. O Stanley Hotel se apoia em sua reputação de maneira bastante inteligente, oferecendo passeios noturnos com fantasmas e consultas psíquicas com a Madame Vera.

Eastern State Penitentiary

A Eastern State Penitentiary, na Pensilvânia, construção semelhante a um castelo, foi construída em 1829. O local inaugurou uma novo modelo de penitenciária na época, na qual os prisioneiros eram realmente isolados de todas as pessoas. Os prisioneiros viviam sozinhos, exercitavam-se sozinhos e comiam sozinhos. Quando um preso deixava sua cela, um guarda cobria sua cabeça com um capuz para que ele não pudesse ver ou ser visto.

A prisão teve que abandonar seu sistema solitário devido à superlotação de 1913 até seu fechamento em 1970, embora as formas de punição não tenham ficado menos severas (acorrentar a língua de um preso aos pulsos é um exemplo).

O local é um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos e agora recebe milhares de visitantes todos os anos, tanto por seu museu quanto pela celebração do relatório anual “Terror Behind the Walls”, um evento anual que apresenta seis atrações assombradas dentro das paredes da prisão para o Halloween. Acontecimentos paranormais relatados incluem risos desencarnados, figuras sombrias e barulho de passos.

Winchester Mystery House

A Winchester Mystery House fica na Califórnia e é considerada uma das construções mais perturbadoras da história. Após a morte de seu marido e filho, Sarah Winchester (esposa do filho de um fabricante de rifles) foi informada por uma vidente que sua família foi morta pelos fantasmas de vítimas de tiros.

Para afastar os espíritos vingativos, ela encomendou a casa vitoriana que virou a casa macabra que conhecemos hoje. Algumas das características mais assustadoras incluem escadas que levam diretamente para o teto, portas que se abrem para paredes de tijolos e janelas que podem levar você a passagens secretas.

Hotel Monte Vista

O Hotel Monte Vista, no Arizona, carrega lendas de que mantém hóspedes não vivos em seus quartos. Há a história de um fantasma que tem o hábito de pendurar carne crua no lustre do quarto 210 e outra lenda sobre duas mulheres que foram atiradas do terceiro andar e agora tentam asfixiar homens que se hospedam no local enquanto dormem. Há também um bebê cujo choro perturbador fez com que funcionários subissem correndo do porão.

St. Augustine Lighthouse

O Farol de Santo Agostinho (St. Augustine Lighthouse), na Flórida, é visitado por quase 225.000 pessoas anualmente, mas também é conhecido por seus visitantes de outro mundo. Vários eventos trágicos ocorreram no local, agora histórico, que contribuíram para a alegada atividade paranormal.

Uma das primeiras foi quando o faroleiro despencou enquanto pintava a torre, seu fantasma já foi visto vigiando o terreno. Outro evento foi a morte horrível de três meninas, que morreram afogadas quando o carrinho com que brincavam quebrou e caiu no oceano. Hoje, os visitantes afirmam ouvir o som de crianças brincando dentro e ao redor do farol.