[SUSTO] A história real sobre a casa mais assombrada da Inglaterra

Hoje, em ruínas, a Reitoria Borley continua assustando muitas pessoas. Saiba onde ela fica exatamente na Inglaterra.

A Reitoria Borley é considerada a casa mais assombrada da Inglaterra e se tornou mundialmente famosa após ser descrita pelo pesquisador psíquico Harry Price escreveu um artigo para o jornal britânico Daily Mirror. Publicado em 1929, o relato de Price, que visitou a casa e escreveu dois livros com relatos de atividades paranormais no local, deixou a casa famosa.

A construção fica na cidade de Essex, na Inglaterra e foi construída originalmente em 1862 pelo Reverendo Henry Dawson Bull. Ele foi escolhido para ser o pároco da Igreja Borley, que ficava vizinha à sua residência. A reitoria foi construída para abrigar Bull e sua família: sua esposa e seus 14 filhos. Conforme a família crescia, também crescia a casa de estilo gótico.

Leia mais sobre histórias assustadoras:

O fato é que o local onde a reitoria foi construída, já não tinha uma boa reputação. Morando em residências diferentes, mas próximas ao local onde foi construída a Reitoria Borley, moravam um monge beneditino e uma freira. Diz a lenda que eles se apaixonaram e fugiram à noite para ver um ao outro. Quando eles decidiram fugir juntos, eles foram pegos. O monge foi enforcado, e a freira foi presa e emparedada viva no porão do convento, sofrendo posteriormente uma morte brutal.

Depois que o Reverendo Bull e sua família estavam morando na reitoria recém-construída, coisas estranhas começaram a acontecer. De acordo com relatos, as pessoas contavam ouvir o barulho de água corrente dentro da casa, embora a residência não tivesse encanamento interno. Dizem que Ethel, uma das crianças, ouviu passos e batidas em sua porta e foi atormentada por falta de sono por causa dos sons inexplicáveis. As batidas ficaram mais altas ao longo de várias noites, até que a pobre pequena Ethel sentiu um tapa na bochecha e teve uma marca vermelha para provar isso.

Embora as alegações de acontecimentos estranhos continuassem, incluindo uma freira flutuando e desaparecendo sendo vista no local, a família Bull permaneceu ali, com o jovem Henry Bull assumindo o cargo de reitor após a morte do pai em 1892. Ele também relatava ter visto fantasmas sem cabeça e carruagens fantasmagóricas puxadas por cavalos, e disse ter um certo fascínio por tudo isso.

Relatos sobrenaturais continuaram a ser documentados por décadas na Reitoria Borley, até que o então famoso investigador paranormal britânico Harry Price visitou o local em 1929 e validou os rumores em pubs locais de que esta era “a casa mais mal-assombrada da Inglaterra”. Price disse sobre sua visita: “Foi um dia para ser lembrado até por um investigador experiente. Dezesseis horas de emoção!”. A casa pegou fogo em 1938, mas os relatos de avistamentos paranormais não pararam.

Um filme britânico resgata a visita de Harry Price. Em um relato ficcional dos fatos, o filme deve ser lançado em outubro deste ano. Veja o trailer.

Hoje, as ruínas da Reitoria Boley podem ser visitadas em Essex. Link do Google Maps:

https://goo.gl/maps/8gbHJZQ7CcthCR4n7