Vídeo mostra cobra mortal sendo usada em reconstrução de crime de assassinato

A polícia de Kerala, na Índia se tornou assunto depois que um vídeo nada comum da reconstrução de um crime foi divulgado. Para a cena, eles usaram uma cobra viva e um manequim.

De acordo com o India Today, a reconstrução aconteceu no ano passado depois que uma mulher de 26 anos foi assassinada por seu marido. Ele a dopou com remédios e colocou uma cobra-rei em sua cama, cujo veneno de apenas uma mordida pode matar até 20 pessoas.

A gravação que se tornou pública esta semana tinha como objetivo examinar diversas hipóteses de como foi o ataque do animal.

Confira mais:

O acusado trabalhava em um banco e comprou a serpente em uma segunda tentativa de matar a companheira. Ele responde por assassinato e seus pais e irmã por violência doméstica.

Nas imagens é possível ver como a cobra se comporta ao atacar: