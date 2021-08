Vídeo mostra batalha de cobras mortais em parque e impressiona a Internet

Um visitante de um parque em Taipei, capital de Taiwan, teve uma surpresa perigosa enquanto dava uma volta de bicicleta. Ele avistou uma batalha de cobras cujo veneno pode levar a morte se não for tratado rapidamente.

De acordo com o Taiwan News, as cobras kraits (Bungarus multicinctus) estavam defendendo seu território e brigando pela chance de acasalar com alguma fêmea que estava próxima.

As cenas fizeram sucesso nas redes sociais e chamaram a atenção de quem sabe que estas cobras costumam manter distância dos humanos.

Com linhas pretas e brancas, esta cobra envenena causando dor generalizada, insuficiência respiratória e neurotoxinas que atacam o coração e o sistema nervoso.

Confira as imagens:

Esta é uma das cobras terrestres venenosas mais importantes de Taiwan, pois pode causar a a morte de 6 a30 horas após a picada.

Elas são terrestres e se alimentam principalmente de outras cobras, mas também de rãs, lagartos e pequenos mamíferos.

Podendo ter até dos dois metros de comprimento e variação de cores, a cobra krait ataca apenas se for pisada ou provocada de alguma forma.