Vídeo mostra momento que sucuri é encontrada e capturada em rua alagada

As fortes chuvas que atingiram Belém do Pará na tarde da última terça-feira (24) alagaram diversas ruas e proporcionaram imagens que surpreenderam as redes sociais.

De acordo com o portal Roma News, uma sucuri de aproximadamente três metros foi encontrada por moradores no bairro do Curió-Utinga. Na gravação divulgada no Instragram, é possível ver como um homem manipula o animal para capturá-lo.

Assim que consegue imobilizar o animal segurando abaixo da sua cabeça, ele carrega o animal e o exibe para todos, indo embora com especulações de que irá comer a cobra, o que é considerado um crime ambiental que prevê detenção e multas.

É crime!

A recomendação é que bombeiros ou a polícia ambiental seja chamada nestes casos, pois importunar o animal rende consequências.

Segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

Um vídeo que se tornou viral no mundo todo por mostrar o encontro de pescadores com uma sucuri enorme, de ao menos 5 metros de comprimento, é um exemplo disso.

Confira mais:

De acordo com o Daily Mail, as imagens foram feitas em 2014 no rio Santa Maria, no Mato Grosso do Sul por um grupo que navegava pelas águas e resolveu importunar o animal.

Os envolvidos foram multados pela polícia ambiental, pois foram flagrados puxando a cobra pelo rabo e a perseguindo.