Vídeo mostra de perto ‘bolo de sucuris’ trocando de pele

Imagens impressionantes foram gravadas no Rio Formoso, na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. O vídeo mostra como duas grandes sucuris trocam de pele em meio paisagem turística.

O guia Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, publicou a gravação em seu canal do YouTube, Sucuri no Pantanal Bonito MS, que conta com mais de 11 mil escritos.

Chamando o achado de “bolo de cobras”, ele mostra duas sucuris. A maior ele chama de “vovozona” e estima que tenha 6 metros de comprimento, já a menor é apelidada de “mãezona” e mede 5 metros.

Com uma vida estimada em até 30 anos, as sucuris fêmeas são maiores que os machos e trocam de pele em um processo chamado ecdise ou muda, que permite o crescimento do animal e ajuda a remover parasitas que estavam na pele antiga.

As escamas destes repteis são de queratina e representam a epiderme – parte mais superficial da pele. Depois da muda, a nova pele ficará com os desenhos e cores bem vivos, evitando também a desidratação por perda de água.