Vídeo mostra sucuri escondida em caverna; ‘é bem arisca’

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira se tornou notícia depois que seus vídeos de encontros com sucuris enormes se tornaram virais nas redes sociais.

Dessa vez, ele trouxe mais imagens deste animal flagrado na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Na gravação publicada no YouTube, ele explica seu trabalho e mostra como uma sucuri descansa dentro de uma caverna.

Ele mostra cuidado ao gravar o vídeo e pontua que é cobra pode ser bem arisca. Confira este vídeo do canal “Sucuri no Pantanal Bonito MS”:

Ele reconhece as sucuris do local

Recentemente, Teixeira mostrou que reconhece as cobras que habitam o local. Ele divulgou imagens de uma cobra com uma cicatriz na cauda que havia sido gravada anteriormente a 2 Km de distância de onde foi filmada agora.

Confira mais:

Ele também apelida os animais enormes. A sucuri chamada de “vovozona”, com cerca de 6 metros de comprimento, aparenta ser mais velha que as outras e já é conhecida daqueles que acompanham seus vídeos.

As sucuris são as maiores cobras do Brasil e seu comprimento pode variar de 4 a 8 metros. Seus filhotes nascem na água, com tamanhos que variam entre 60 centímetros e um metro de comprimento. Elas podem viver e crescer até os 30 anos!