Funcionária de sexshop frustra assalto com ajuda de objeto inusitado; veja vídeo

Embora a orientação principal em casos de assaltos seja a de não reagir, um vídeo compartilhado no Twitter pelo usuário @pinov-russia mostra como a atitude de uma funcionária de um sexshop foi essencial para evitar que um sujeito levasse o dinheiro do estabelecimento.

No registro, que viralizou entre os internautas e fez diversos caírem na risada, é possível ver o momento em que um homem chega no local, portando o que aparenta ser uma arma branca em sua mão e então pede para que a mulher entregue o dinheiro do caixa.

O ponto que chama atenção no registro é quando ela finge que irá abrir a gaveta com o dinheiro e então atinge o assaltante com um objeto sexual que estava sob a bancada.

Por fim, como se pode ver, de fato a mulher tem êxito em sua ação e consegue espantar o homem do local. Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

Iniciativa do vídeo não deve ser reproduzida

Isso mesmo, pois diferente do registrado pela câmera, o desfecho pode ser de uma situação grave ou até mesmo fatal.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado recentemente no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Uno intenta atracar en un sex shop 🤣🤣🤣🤣🤣 #Russia

Y claro se lleva lo suyo con una de las armas de destrucción masiva. pic.twitter.com/FutG8YYIJ8 — pinov-Rusia (@juancarlospinov) July 26, 2021

