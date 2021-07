Chocada! TikToker se surpreende com a aparência de seus dentes na balada; confira o vídeo

Uma TikToker ficou chocada ao descobrir como fica aparência de seus dentes na balada. Emma, 23 anos, viu um vídeo sobre uma mulher iluminando sua dentadura com luz ultravioleta e se surpreendeu ao descobrir que os dentes protéticos deixam lacunas no sorriso quando expostos a luz ultravioleta.

Isso acontece porque o material usado nos dentes falsos reage de forma diferente, fazendo com que eles pareçam ser mais escuros do que os dentes reais. Então se você trocou alguns dentes, seu sorriso pode não aparecer perfeito na luz da balada. E isso poderá ser percebido facilmente, como Emma mostra em seu vídeo.

Sorria! Você está sendo compartilhado

Segundo publicado pelo The Mirror, o vídeo postado por Emma em 2 de julho já teve mais de 10 milhões de visualizações. Com a legenda de “Fiquei tão abalada que literalmente vou chorar”, Emma resolve compartilhar o teste com o próprio sorriso.

“Isso não pode ser verdade, não pode ser tão ruim. Ou os meus não são tão ruins ou todos os meus amigos são mentirosos, vamos verificar”, diz a jovem pouco antes de ligar a luz ultravioleta e sorrir.

Após iluminar os dentes com a luz ultravioleta ela se assusta ao perceber que seus dois dentes da frente não se iluminam como os demais. “Uhm, perdi minha vontade de viver completamente. Oh meu Deus!”, reagiu Emma.

Confira também:

Nos comentários, outros usuários compartilharam suas experiências. “A primeira vez que fui a uma festa com iluminação de balada eu não tinha ideia de que isso iria acontecer”, disse um usuário chamado Kiley.

Outra usuária também ficou indignada com a descoberta, “Eu tenho duas falsificações! Como ninguém me avisou?”, ao que um TikToker respondeu “Ok, mas tenha em mente que em uma balada as luzes estão constantemente se movendo e você não fica parado. Provavelmente quase não se percebe”.