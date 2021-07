Mulher fica espantada ao descobrir que o jardim de sua casa é utilizado pelos vizinhos

O sonho de ter uma convivência agradável com os vizinhos parece estar cada vez mais distante para algumas pessoas. Para uma mulher, moradora do Reino Unido, o sonho parece ter acabado de vez depois que o circuito de vigilância revelou que o jardim de sua casa é utilizado pelos vizinhos.

Conforme informa a reportagem do The Mirror, a mulher, que não foi identificada, ficou confusa com algumas movimentações estranhas em seu jardim e decidiu instalar uma câmera para verificar o ocorrido. Ela só não esperava que as imagens revelassem a visita de seus vizinhos, que escalavam o muro e utilizavam seu jardim por horas.

Ela então decidiu recorrer ao fórum de mães do Reino Unido, o Mumsnet, onde tentou obter algumas dicas sobre como lidar com a situação embaraçosa.

Visitas inesperadas de seus vizinhos

Em sua postagem, a mulher relata morar ao lado de um bloco de apartamentos. Ela também informou ter notado algumas coisas estranhas em seu jardim. Como o espaço permanece trancado ela decidiu instalar uma câmera externa para verificar a possibilidade de algo estar acontecendo enquanto ela estava fora.

Ao chegar do trabalho, ela teve uma surpresa. “Cheguei em casa hoje à noite depois do trabalho e encontrei duas pontas de cigarro no caminho perto da minha área. Eu verifiquei a câmera e os vizinhos escalaram a minha parede e ficaram sentados no meu jardim das 14 às 20hrs, usando minha mesa e cadeiras”.

A mulher, extremamente chateada, acredita que os vizinhos vêm utilizando o espaço com alguma frequência e acredita que os vizinhos esperem o carro não estar estacionado para poder utilizar o espaço. “Eu simplesmente não sei como abordar isso, pois sou mulher solteira e estou apenas preocupada. Não posso permitir isso. O que vocês fariam?”, questionou a mulher.

Os usuários simpatizaram com a situação da mulher e se indignaram pelo fato. Alguns sugeriram que ela monitorasse a câmera e ligasse para polícia quando os vizinhos chegassem no espaço. Outros sugeriram colocar avisos no local e acionar as autoridades pelo uso não autorizado de sua propriedade.