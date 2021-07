Mulher perde aliança no mar e a recupera de forma incrível

Quando Jenny Urquhart perdeu sua aliança de casamento na praia, ela pensou que nunca mais veria o anel. A aliança, dada a ela por seu marido no aniversário de 17 anos de casamento, foi feita em ouro branco. Ela perdeu o anel enquanto tentava guardar a aliança no bolso de sua roupa de Neoprene.

Conforme declaração de Jenny ao The Mirror, ela estava surfando quando reparou que estava usando as alianças de noivado e casamento. “Eu tentei tirá-los e consegui colocar meu anel de noivado no bolso, mas meu anel de casamento foi para o fundo do mar. Só pensei que ia ser engolido por um peixe grande”.

Mesmo depois de contar com a ajuda de amigos para tentar recuperar o anel e pensando que era uma causa perdida, Jenny não perdeu as esperanças. Ela fez um desenho do anel e levou a todos os quiosques de praia pedindo para que quem visse ou encontrasse o anel entrasse em contato.

Aliança perdida… e recuperada

Além de entregar os desenhos do anel nos quiosques, Jenny também fez uma publicação nas redes sociais com a esperança de que alguém pudesse ter visto o anel. “Perdi minha aliança no mar em Saunton Sands, na sexta-feira. É ouro branco (cor prateada) e vi flutuar até o fundo”.

A surpresa de Jenny veio 11 semanas depois da publicação. Um detector de metais chamado Mark entrou em contato dizendo não ter apenas visto, mas sim recuperado o anel.

O dia em que ela recebeu a mensagem se tornou mais ainda especial para ela e seu marido. O anel foi encontrado justamente no dia em que eles completavam mais um ano de casados. ” Eu mostrei a mensagem pro meu marido e ele disse que era nosso aniversário de casamento, eu tinha esquecido completamente!”.

Ela confirmou ser seu anel pois o design era exclusivo, feito por ela mesma. “Stuart parecia tão surpreso quanto eu. É apenas uma coisa, não é um anel terrivelmente valioso, mas perdê-lo foi devastador”.