Nudista alemão que teve laptop roubado por um javali foi transformado em brinquedo; confira as imagens

No ano passado as imagens de um senhor nu correndo atrás de um javali viralizaram. Agora chegou a vez deste momento ser lembrado não só na internet, mas também como um brinquedo de colecionador. A cena, capturada em um local voltado a prática de nudismo na Alemanha, foi eternizada em uma figura de ação.

Conforme noticiado pelo Mirror UK, o modelo recebeu o nome de ‘Action-Set: Wildshweinalarm’ (Set de ação – Alerta de porco selvagem). Lançado pela empresa Busch Modellbau, o brinquedo faz parte de uma série de miniaturas detalhadas projetadas para acompanhar as mini ferrovias.

Action-Set: Wildshweinalarm – Foto: Facebook Busch Modellbau

O kit, composto por uma estatueta de 2cm do homem nu, um javali, uma bolsa em miniatura e dois colchões infláveis, é vendido por 11,90 libras. Segundo a empresa, o brinquedo é “baseado em um verdadeiro incidente no Lago Teufelssee, em Berlim”. Segundo um porta-voz da Busch Modellbau, o produto está vendendo bem.

O episódio que originou as fotografias aconteceu em agosto do ano passado. O homem estava frequentando um local popular de nudismo localizado na Floresta Grunewald, em Berlim, quando sua bolsa foi roubada por um trio de javalis.

Homem persegue javali após ter bolsa roubada pelo animal – Foto: Facebook / Adele Landauer

Os animais, que procuravam por comida, pegaram justamente a bolsa que continha o laptop do homem. Pensando em recuperar o aparelho, o senhor perseguiu a mãe porca e seus dois filhotes na frente dos demais frequentadores do parque, que caíram na gargalhada com a cena.

Felizmente, ele saiu da floresta vitorioso, com a bolsa em mãos para delírio da multidão que acompanhava, e aguardava, o desfecho do caso.

Alerta de javali

As fotos do incidente foram capturadas por Adele Landauer e publicadas com consentimento do homem. Na época do ocorrido, a mulher contou como decidiu registrar o momento: “Eu estava sentada na grama quando vi um javali roubando pizza da mochila de alguém enquanto eles davam um mergulho”, informou a Adele.

“Achei engraçado e decidi pegar meu celular e tirar uma foto, queria mandar para minha filha em Los Angeles para que ela pudesse mostrar para minha neta de 2 anos. Queria que ela visse o que os porcos selvagens estavam fazendo aqui na Alemanha”, relata a mulher.

Quando Adele estava se preparando para fotografar os javalis que roubavam a pizza, ela foi surpreendida pela cena de outro javali correndo com uma bolsa amarela na boca e sendo seguida de perto por dois leitões. Logo atrás deles veio correndo um homem que “estava tão nu como no dia em que nasceu”.

O homem, determinado a não ser mais uma vítima dos javalis, os persseguiu até a floresta. “Todos estavam parados imaginando o que aconteceria, e de repente o homem apareceu com a bolsa e todos começaram a aplaudir. Foi realmente um grande momento”, conclui Adele.