Casal fica perplexo ao descobrir significado inusitado por trás da estampa de suas roupas de banho

Linda e seu marido aproveitavam as férias de verão quando descobriram um significado inusitado por trás da estampa de suas roupas de banho. A mulher, que compartilhou a história no TikTok, achou estranho a forma extremamente amigável com que outros hóspedes os trataram.

Durante o planejamento da viagem, Linda achou que seria uma boa ideia comprar trajes de banho combinando. A estampa escolhida foram abacaxis, ressaltando o clima tropical das férias. Acontece que o abacaxi é comumente utilizado para indicar casais adeptos da prática do swing, ou troca de casais.

Conforme publicado pelo The Mirror, Linda desconhecia o significado por trás da estampa escolhida, e começou a estranhar a forma extremamente amigável com a qual outros hóspedes os tratavam.

O significado inusitado do abacaxi

Segundo especialistas no assunto, o abacaxi é um símbolo comumente utilizado por casais adeptos da prática do swing. Em matéria publicada anteriormente pelo The Mirror, um especialista disse que a fruta normalmente aparece na porta de entrada da casa onde moram casais adeptos da prática.

Em alguns casos, casais adeptos da prática utilizam a estampa de abacaxi durante viagens ou cruzeiros para indicar suas preferências de forma discreta. No Brasil, símbolos como a pimenta e borboletas são normalmente associados à prática de swing.

Entre os comentários do vídeo, os usuários do TikTok mostraram-se surpresos com o significado oculto da fruta. “Acabei de perceber que fiz meu namorado usar uma camisa de abacaxi, e usei um vestido de abacaxi combinando nas férias, há dois anos”, escreveu uma usuária.

“Nosso grupo aprendeu a mesma coisa recentemente no Havaí, não tínhamos ideia”, acrescentou outro. No entanto, um swinger esclareceu a questão nos comentários: “Nós somos um estilo de vida, e o somos há anos. A coisa do abacaxi é mais uma piada interna. Certamente não presumimos e não abordamos abacaxis aleatórios”.