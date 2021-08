Menino de 13 anos é preso após corpo de criança de 5 anos ser encontrado em rio

Um garoto de 13 anos foi preso após o assassinato de uma criança de cinco anos cujo corpo foi encontrado no rio Ogmore, no País de Gales, na manhã do último sábado (31).

A vítima estava desaparecida e agentes começaram a busca que rapidamente encontrou criança submersa no rio. O corpo foi levado às pressas para o Hospital Princesa de Gales, onde sua morte foi confirmada.

De acordo com o portal 20 minutos, além do adolescente, também foram presos um homem de 39 anos e uma mulher de 30.

“Podemos confirmar que três pessoas foram presas pelo desaparecimento e assassinato do menino de cinco anos”, comunicou a polícia do País de Gales disse.

O inspetor-chefe Geraint White chamou o evento de “trágico” e para que as pessoas não especulem sobreo incidente nas redes sociais, pois esta é uma investigação ativa.

“O nosso pensamento está com a família e a apoiamos de todas as formas possíveis”, lamentou.