Mulher pensou ter sido baleada após ser atingida por uma pedra de granizo gigante

Enquanto grande parte do Reino Unido estava imersa em uma onda de calor, parte de Leicester foi atingida por uma forte tempestade. Durante a tempestade uma mulher pensou ter sido baleada, mas na verdade ela foi atingida por uma enorme pedra de granizo.

Conforme informado pelo The Mirror, Sandra Potts pensou que estava “sob ataque” ou que havia sido “atingida por um disparo de arma de paintball” depois que pedras de granizo do tamanho de uma bola de golfe a atingiram.

A mulher voltava da casa de sua mãe, uma senhora de 83 anos, quando a tempestade começou. Sem saber o que estava acontecendo, Sandra se assustou. “Enquanto eu dirigia de volta para Kibworth, pensei que estava sendo atacada”.

Diante dos impactos constantes, ela relata ter se encolhido no carro, com medo de que algo entrasse pelo teto ou quebrasse as janelas. “Pode parece dramático, mas era a última coisa que eu esperava nesta época do ano. Me pegou de surpresa”.

Quando finalmente conseguiu chegar até sua casa, a água já estava com 30 centímetros de profundidade e não foi possível estacionar. Percebendo a situação da mulher, um vizinho a ajudou a entrar.

Tiro de paintball?

Somente quando conseguiu entrar em casa foi que Sandra conseguiu perceber o que havia de fato acontecido. “Parecia que eu tinha levado um tiro de uma arma de paintball ou algo assim. Cortou a pele e me deixou com um hematoma feio”.

Uma vez em segurança, Sandra presenciou os efeitos da forte chuva. “Meu jardim inteiro parecia submerso e não havia nada que pudéssemos fazer”, relata. Seu carro também foi danificado. Foram contabilizados mais de 100 amassados na lataria, decorrentes da chuva de granizo.

Quando a chuva finalmente parou, os estragos na vizinhança ficaram evidentes. Escombros e lixo apareceram por todo lado conforme a água baixava. “Ainda estamos lidando com as consequências, mas a comunidade tem sido incrível o tempo todo”, informa. “Todos nós ajudamos e garantimos que nossos vizinhos idosos estivessem seguros. Acho que vamos lidar com reparos e danos por algum tempo”.