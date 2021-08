Baleado, taxista pula de carro em movimento para escapar de assalto em SP; assista ao vídeo

Um vídeo que circula na internet mostra um taxista pulando do próprio carro em movimento para escapar de um assalto. O caso aconteceu no último domingo (dia 1°), no Jardim Rubilene, na Zona Sul de São Paulo.

As imagens foram flagradas por câmeras de segurança. Depois que o homem se joga, o assaltante sai do veículo e foge. Sem condutor, o carro desce a rua e por pouco não atropela a vítima.

Assista ao vídeo:

O taxista foi levado em estado grave para o Hospital Arthur Ribeiro de Saboya. Por ter levado três tiros, precisou passar por cirurgia.

A Polícia Militar ainda não localizou o suspeito.