Três em cada cinco pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina no Estado de São Paulo

Três em cada cinco pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Estado de São Paulo. Segundo dados do governo, 60% da população teve acesso ao imunizante até esta segunda-feira (dia 2).

Entre este grupo, 22,6% já conta com o esquema vacinal completo, composto por duas doses – no caso dos imunizantes CoronaVac, Astrazeneca e da Pfizer – ou por dose única da Janssen.

Leia também:

Covid-19: escolas reiniciam ensino presencial em nove estados

Aulas sem protocolos podem aumentar casos em 1.141%

55,8% dos municípios não registraram mortes por covid-19 na última semana

O balanço aponta mais de 26 milhões aplicações de primeira dose, 9 milhões da segunda e mais de 1 milhão de dose única.

A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site.

Pré-cadastro

O governo de São Paulo orienta que quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já. Isso facilita o andamento da imunização tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde.

O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Também é possível fazer o cadastro por meio de um assistente virtual no WhatsApp. O chatbot oferece ainda informações sobre o Plano Estadual de Imunização, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o novo coronavírus.

Para acessar o serviço no WhatsApp, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/551.