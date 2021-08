55,8% dos municípios não registraram mortes por covid-19 na última semana

Pesquisa da CNM (Confederação Nacional de Municípios) mostra dados animadores sobre a situação da pandemia de covid-19 no Brasil. De acordo com o levantamento feito em 2.705 cidades do Brasil, 55,8% (1.510) dos municípios não registraram morte decorrentes do coronavírus na última semana de julho.

De acordo com análise do estudo, a vacinação acelerada é um dos motivos para a porcentagem elevada. Em 19,8% (536) das cidades, o número de óbitos por covid-19 se manteve estável, 14,9% (402) registraram queda nas mortes e 7,3% (197) afirmaram que os óbitos aumentaram na última semana do mês passado.

A pesquisa semanal da CNM também abordou outros temas sobre o cenário do coronavírus no Brasil. Em relação à vacinação, 764 municípios disseram ter ficado sem vacina contra a covid-19 para a campanha de imunização na última semana, o equivalente a 28,2% das prefeituras que participaram do levantamento. Outros 1.907 (70,5%) não informaram ter passado pelo desabastecimento de imunizantes.

Das cidades que registraram apagão de vacinas, 748 (97,9%) ficaram sem a primeira dose. Em 94 (12,3%) das cidades sem imunizantes foi registrada a falta de unidades para a segunda aplicação.

Porcentagem de esperança

Dos 2.705 municípios do Brasil:

55,8% – não registraram morte por covid-19 na última semana

19,8% – número de óbitos se manteve estável

14,9% – número de óbitos diminuiu

7,3% – número de óbitos aumentou

2,2% – não responderam

Fonte: CNM (Confederação Nacional de Municípios)