Isso é o que se sabe sobre o vídeo que mostra o ‘Pé Grande’ caminhando em rio; entenda e assista

É o Pé Grande? Esta é a pergunta que muitos internautas fizeram, após conferir um vídeo que foi publicado no YouTube por um internauta e que já soma mais de 870 mil visualizações.

Para quem está curioso, um registro feito por uma homem que passeava de canoa no rio Cass, em Michigan, nos EUA, mostra uma criatura seguindo pela água com algo em seus braços e com isso muitos acreditaram que poderia se tratar da figura mitológica.

Afinal, é ou não o Pé Grande?

Após toda a repercussão do caso, a organização Rocky Mountain Sasquatch resolveu analisar as imagens, dando zoom e reproduzindo-as em câmera lenta. Contudo, mesmo com a aproximação, pode-se notar que há ainda uma certa dificuldade em identificar o que de fato se trata. “Algumas [pessoas] pensam que é o Pé Grande, outras pensam que pode ser um caçador com equipamento de pesca, um caçador carregando um cachorro”, é possível acompanhar na narração do vídeo.

Leia também:

Em outro trecho, a narração reforça que realmente pode se tratar de uma pessoa: “Há uma captura de tela do perfil lateral que mostra claramente o nariz exposto ao ar e é da mesma cor do resto. […] Pode muito bem ser uma pessoa”.

Por fim, mesmo com toda a análise, a Rocky Mountain Sasquatch terminou seus comentários dizendo que “há mais perguntas do que respostas”. (Com UOL).

Mas e então, quer ver o vídeo que tem repercutido? Confira abaixo.

Você pode se interessar por: