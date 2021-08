Dinheiro no sutiã, não! Loja não aceita mais notas guardadas no acessório

O velho hábito muito difundido na Irlanda de esconder o dinheiro no sutiã e retirá-lo na hora de pagar a conta está com os dias contados. Isso por que, além de higienicamente condenável, os caixas estão reclamando que com o forte calor que a ilha enfrenta as notas estão vindo ensopadas de suor.

Revoltado com a atitude das clientes, o dono de uma loja em Dublin colocou um cartaz na porta dizendo categoricamente que a loja não aceita mais pagamento com dinheiro retirado do sutiã

A placa da loja de Michal Flynn diz: “Com o aumento da temperatura e pela segurança dos funcionários, não aceitamos dinheiro tirado de sutiã. Desculpe pela inconveniência”.

O episódio ganhou as redes sociais após ele publicar também um post no Facebook:

“Devido à crescente onda de calor em Dublin e ao comércio seguro com distanciamento social, pedimos a todas as clientes que não nos paguem com dinheiro de sutiãs e mantenham suas notas de euros em sua bolsa o tempo todo”, dizia a postagem.

As internautas não gostaram da nova política da empresa, chamando-a de ridícula. Outras consideraram machista: “E os homens que guardam dinheiro na cueca?”, disseram (Com Metro.uk)