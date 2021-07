Mulher extravasa sua raiva em fórum online por causa de vizinhos barulhentos

Com a pandemia muitas pessoas passaram a ficar mais tempo em suas casas. Logo, foi possível notar problemas e questões que geralmente passam desapercebidos no dia a dia. Uma mulher do Reino Unido está lutando para conseguir trabalhar no escritório de sua casa. O motivo: os vizinhos barulhentos.

Como forma de extravasar a raiva, a mulher postou em um fórum de pais do Reino Unido, conhecido como Mumsnet. Em uma postagem anônima ela explicou que trabalha no escritório de sua casa com as portas abertas por conta da onda de calor que atinge o Reino Unido. O espaço tem cerca de três metros de distância de uma cerca que separa seu quintal dos vizinhos.

Na postagem, compartilhada em notícia pelo Daily Mail, ela conta que os vizinhos são um casal de aposentados que passa a maior parte do dia fumando e tocando música alta. Vez ou outra, quando os netos os visitam, o barulho das crianças também parece incomodar.

Confira também:

A gota d’agua foi quando, durante uma conferência de trabalho, foi possível ouvir junto a sua voz a música que estava tocando no quintal dos vizinhos. Ela admitiu que não foi a primeira vez que teve problemas com eles e explicou detalhadamente os problemas que estão acontecendo atualmente.

Ao que tudo indica, o casal montou um gazebo junto a cerca que separa os dois terrenos. Além de deixar o som mais próximo, a construção também interfere na recepção de luz solar em sua sala. Além disso, a visita dos netos dos vizinhos também parece incomodar. “Quando eles vêm para usar a piscina é uma gritaria constante, além de jogarem coisas em nosso jardim!”, escreveu.

“Normalmente não dizemos nada, mas hoje eles começaram a tocar algum tipo de música eletrônica tão alto que as pessoas em minhas chamadas de conferência começaram a ouvir pelo microfone do meu laptop”, acrescentou.

Ela finalizou a postagem pedindo uma orientação aos outros usuários sobre como poderia fazer para que os vizinhos parassem de tocar música alta.

As respostas dos usuários sobre o caso dos vizinhos barulhentos

Diversas pessoas que leram o desabafo da mulher disseram que ela deveria mudar seu escritório de lugar ao invés de esperar que os vizinhos se adaptassem ou atendessem à sua necessidade de silêncio.

Um usuário respondeu que “os vizinhos podem fazer o que quiserem em sua casa” e reafirmou que se ela possui a necessidade de trabalhar em um local silencioso que mudasse a localização do escritório. Caso contrário, ela poderia “apenas aceitar”. Já, para outro usuário, a solução seria que ela buscasse um espaço de escritório separado de sua residência.

Algumas pessoas chegaram até a sugerir que ela feche a porta e adquira um equipamento de refrigeração para o ambiente. “Sim, a música deles é irritante, mas e se eles estivessem cortando a grama, crianças brincando, etc. Fecha a porta e compre um ventilador ou ar-condicionado”.

Por outro lado, outras pessoas defenderam a mulher: “Acho que não importa que você esteja trabalhando. É antissocial, imprudente e rude tornar-se um estorvo. Ninguém precisa ouvir música tão alto”.