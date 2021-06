Vítima conta em vídeo encontro mais recente com serial killer do DF; ‘Eu tinha certeza que ele iria passar aqui hoje’

As buscas pelo violento assassino em série, Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos, chega aos sete dias e o pânico da população do Distrito Federal aumenta.

No último dia 9 de junho, ele foi acusado de assassinar uma família em Ceilândia, em Brasília, e continuar deixando rastros de violência por onde passa, com sequestros, roubos e trocas de tiros.

De acordo com o jornalista Douglas Protázio, fundador do jornal Diário de Ceilândia, o último encontro com o “serial killer do DF” aconteceu na noite da última segunda-feira (14), em Edilândia, Goiás.

Atualização do caso:

O caseiro que cuidava de uma fazenda trocou tiros usando uma espingarda calibre 12. Aparentemente, ele conseguiu ferir o acusado, que ainda assim fugiu.

Em uma gravação, o caseiro revela que de alguma forma já intuía que isso poderia acontecer e estava a espera do criminoso.

“Eu tinha 100% de certeza com Deus que ele iria passar aqui hoje. (…) Eu acho que acertei porque ele gemeu”, disse o caseiro para a polícia, explicando que provavelmente atingiu Lázaro.

Confira as imagens:

Imagens do caseiro que trocou tiros com o assassino em série, Lázaro Barbosa de Sousa, na noite desta segunda-feira (14/06), em uma fazenda em Edilândia-GO. pic.twitter.com/glVyAnxFTq — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 15, 2021

Onde o assassino do DF está

Com muita habilidade para fugir e se esconder na mata, o assassino iniciou os homicídios em Ceilândia, mas foi visto pela última vez em Edilândia. Ele já esteve também por Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Pirinépolis.

Confira mais:

O jornal Correio 24 horas apontou que Lázaro é natural de Barra do Mendes, no sudoeste da Bahia, onde a população conhece seu histórico criminal e teme um retorno.

O maníaco teria feito suas primeiras vítimas em 2007, quando perseguiu uma mulher e assassinou dois trabalhadores rurais que tentaram ajudar a moça. Após este crime, ele passou quase 15 dias escondido numa serra enquanto policiais tentavam capturá-lo e esteve foragido desde então.

Para saber mais detalhes sobre os crimes do serial killer do DF clique aqui.